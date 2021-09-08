Годовая инфляция в России составила 6,74%

Инфляция в годовом выражении составила в России 6,74%. По данным Росстата, за неделю с 31 августа по 6 сентября темп инфляции замедлился до 0,07%.

Наиболее заметен рост цен на говядину, стерилизованное молоко (0,8%), а также на мясные и овощные консервы для детского питания (0,6%), вареную колбасу (0,4%), свинину, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания (0,3%).

Также среди подорожавших продуктов куриное мясо и сахарный песок. Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,8%, в то же время помидоры стали дороже на 1,3%, а огурцы — на 1%. Цены на пшено снизились на 0,5%, на гречневую крупу — на 0,1%.

Из медикаментов на 0,4% подорожали валидол и левомеколь. Цены на отечественные поливитамины снизились на 0,3%.

Также Росстат проследил за изменением стоимости поездки в Турцию: она выросла на 2,3%, передает Коммерсант.