След миллиардера Мамишева найден в скандале с обысками в Красносельском районе

В скандальной истории с обысками в администрации Красносельского могут быть замешаны бизнес-структуры миллиардера и главы азербайджанской диаспоры Петербурга Вагифа Мамишева. Ранее его негласным покровителем называли губернатора Александра Беглова. Сам бизнесмен называл главу города, имеющим азербайджанские корни, своим старым другом.

Обыски по уголовным делам

Экономическая полиция Петербурга несколькими днями ранее провела обыски в администрации Красносельского района. По данным «Фонтанки», мероприятия проводились в рамках двух возбужденных уголовных дел в связи с подозрением на хищение средств в ходе работ по благоустройству набережной Балтийского бульвара и ремонту помещений в школе № 262.

Проект по благоустройству имеет особый статус. Изначально с инициативой обустройства набережной занимались активисты, которых впоследствии поддержали в Смольном. Проект выиграл конкурс «Родной район», организовываемый губернатором Александром Бегловым с 2019 года, и получил из бюджета города 100 млн рублей. Администрация района инициировала тендеры, победителями в которых стали компании ООО «Евростройсервис» (заключено два контракта на 68,3 млн рублей) и ООО «СКС» (один контракт на 31,1 млн рублей). С последним юрлицом также был заключен контракт на ремонт пищеблока в школе № 262 Красносельского района на 20 млн рублей. На данный момент вопрос реализации контрактов по благоустройству набережной подвис в воздухе из-за затягивания сроков. Не ясно, когда завершится ремонт пищеблока. Начало учебного года школа начала без поварской зоны, хотя работы планировалось закончить к 12 августа. По данным СМИ, компании не получали оплату за работы.

Есть основания полагать, что дело с обысками в администрации Красносельского района может принять неожиданный поворот. Указанные компании могут быть связаны между собой, а также иметь отношение к бизнес-структурам миллиардера и главы азербайджанской диаспоры Петербурга Вагифа Мамишева.

Что связывает двух подрядчиков?

Формально подрядчики не имеют отношения друг к другу. Но есть несколько косвенных фактов, указывающих на обратное. Во-первых, у двух юрлиц практически общий юридический адрес регистрации. Согласно базам проверки контрагентов, «СКС» и «Евростройсервис» занимают соседние помещения в одном здании на улице Александра Невского 9 «А». У первой компании помещение № 11н-50 (229), а у второй № 11н-51 (229а). При этом интересно, что до середины февраля 2020 года помещение «Евростройсервис» занимала «СКС».

Во-вторых, обе компании удивительно согласованно ведут юридическую работу с администрацией Красносельского района по истребованию средств на благоустройство Балтийского бульвара. Две компании практически одновременно запросили предоставление авансов на выполнение работ. Согласно данным сайта госзакупок, три допсоглашения о выплате авансовых платежей в размере 15% от суммы контрактов было заключено в один день - 15 июня 2021 года.

В-третьих, УФАС Петербурга в 2019 году установил, что «СКС» и «Евростройсервис» участвовали в картельном сговоре совместно с компаниями ООО «Топ-Тим», ООО «Растр-Сервис» при торгах на организацию выставки для Архивного комитета Петербурга, выполнению техработ для школы № 185 Центрального района и в других тендерах. ФАС выявил, что ряд перечисленных компаний имел общие контакты, участие торгах проводилось с одинаковых IP-адресов, а сами торги прошли с минимальным понижением цены. «СКС» пыталось оспорить решение УФАС, однако Арбитражный суд оставил решение антимонопольщиков в силе, что отражено в деле № А56-16121/2020.

Связь с друзьями Беглова

Telegram-канал «Компромат Групп», специализирующийся на инсайдах и коррупционной тематике, отмечал, что «СКС» может иметь отношение к империи миллиардера Вагифа Мамишева. В ее состав входит множество строительных компаний и фирм по управлению недвижимостью, не связанных с бизнесменом напрямую. Однако они управляются через номинальных директоров, доверенных лиц, в том числе из азербайджанской диаспоры, и родственников. Так, официально миллиардер владеет лишь ООО «Управляющая компания «Петровский Дом». Однако СМИ причисляют к его активам фирмы «Петровский строитель», ЛК «Ликострой», «Автоарматура» и десятки других компаний. Если «СКС» входит в бизнес-структуры Мамишева, то ранее выявленный картельный сговор может указывать, что другие компании («Евростройсервис», «Топ-Тим» и т.д) вероятно тоже могут относиться к империи миллиардера.

Также в медиа отмечалось, что глава азербайджанской диаспоры, обладая серьезным влиянием, в прошлые годы создал сеть подконтрольных ставленников, рассадив по комитетам и администрациям города своих знакомых и родственников. Это могло сказываться на получении компаниями из его империи различных контрактов и преференций от петербургских госструктур. В этом контексте примечательно, что до 2018 года должность замглавы Красносельского района, который сейчас проверяет полиция, занимал племянник миллиардера – Низами Мамишев. На данный момент он является зампредом Комитета по внешним связям Петербурга. В таком свете присутствие «СКС» и «Евростройсервис» в подрядчиках приобретает «флер лобби». Также становится понятным, почему вообще компании заинтересовались по сути «губернаторским» проектом.

СМИ ранее публиковали расследование, в котором указывало о дружбе Вагифа Мамишева и действующего губернатора Александра Беглова, которая длится, по признанию самого бизнесмена, последние 20 лет. Наш портал писал, что миллиардер еще в 2000-х «сделал ставку» на земляка из Азербайджана Беглова, оказав поддержку его политической карьере для реализации в будущем своих интересов и диаспоры. В обмен на это чиновник повлиял на рост благосостояния бизнесмена и его политического веса в городе. При участии Беглова строительные компании миллиардера вероятно получали преференции в согласовании проектов, выделении земельных участков и в других аспектах. В итоге такое взаимодействие городу нанесло больше урон, чем принесло пользу, так как нередко бизнесмен и его приближенные прибегали к сомнительным манипуляциям для заработка денег.

Например, ранее компания «ЛК «Ликострой», связанная с Мамишевым купила кинотеатр «Спутник» с прилегающими землями, входящими в состав ранее существовавшего Фарфоровского кладбища, за 38 млн рублей для реализации инвестпроекта по строительству ТРК. Но из-за обнаружения градозащитниками на территориях захоронений, проект был сорван. Бизнесмен по договоренности с городом обменял имеющиеся земли на две новые площадки в Приморском районе. Однако на новых участках ничего построено структурами Мамишева не было. После их приобретения была проведена смена функционального зонирования с общественно-деловой застройки на жилую, а участки перепродали Setl Group за 1,7 млрд рублей. Было отмечено, что при передаче земель структурам Мамишева, их цена была неоправданно низкой – два участка отдали за 111 млн рублей при их кадастровой стоимости на момент передачи в 659 млн и рыночной в 2,4 млрд рублей. Примечательная и громкая история с намерением миллиардера спасти АО «Петербургский Дом Книги» от банкротства, задолжавшего 179 млн рублей. В октябре 2012-го ООО «Дом Книги», принадлежащее вероятной племяннице бизнесмена Лейле Мамишевой дала займ городскому АО в размере 117,5 млн рублей под 1% годовых для вывода из банкротства. С погашением компания не справилась. Нюанс в том, что в договоре была прописана большая неустойка, которая по сути удвоила долг – с 117 млн до 239,1 млн. Компания племянницы взыскала сумму в суде, а сам долг гасился за счет бюджетных средств. Было отмечено, что по необъяснимым причинам городское АО не заявило в суде о несоразмерности неустойки нарушенному обязательству, что наводит на размышления о манипуляциях.

Таким образом, если компании «СКС» и «Евростройсервис» действительно связаны со структурами миллиардера Вагифа Мамишева, то уголовные дела и обыски могут быть связаны с расследованием новой манипулятивной схемы, примеры которых ранее уже видели. Но надеяться в таком случае на привлечение виновных к ответственности может быть и не стоит. Дружба с губернатором, связи с правоохранительными органами могут помочь замять дело. Подобное уже было в 2013 году после обысков в главном офисе миллиардера, располагающегося в здании администрации Московского района.