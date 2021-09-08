09 Сентября 2021
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вода кран (2016) | Фото: gidroguru.com

Моор анонсировал снижение тарифов ЖКХ для некоторых жителей области

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в социальных сетях о законопроекте, который позволит установить одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разного года постройки, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект губернатора внесен на рассмотрение в областную думу. Рассматривать его будет уже дума нового созыва. Оплата коммунальных расходов станет производиться по принципу "одна труба – один тариф".

Так, по словам Моора, в поселке Боровский цены могут снизиться в три раза.

"Жители новостроек будут платить за питьевую воду столько же, сколько и те, кто живет в других домах. Это приведет к снижению тарифа со 112,8 рублей до 34,39 рублей за кубометр", - сообщил глава региона.
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Теги: тарифы, коммунальные услуги, стоимость, ЖКХ, Александр Моор



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