Под завалами в Ногинске могут находиться четверо взрослых и ребенок

В Ногинске, где произошел взрыв газа, под завалами могут находиться четверо взрослых и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В настоящий момент судьба пятерых человек неизвестна - четырех женщин и ребенка. Они могут находиться под завалами, их поиски продолжаются", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести госпитализированы

Как сообщало Накануне.RU, хлопок газовоздушной смеси в многоэтажке произошел в 06:55 мск. ЧП случилось в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва повреждено 24 квартиры. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, газ, включенный для обогрева квартиры, мог стать причиной взрыва.

Семьи погибших получат 1 млн рублей компенсации, 500 тыс. рублей выплатят пострадавшим в тяжелой степени, 300 тыс. - средней, а пострадавшие в легкой степени получат 100 тыс. рублей.