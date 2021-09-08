08 Сентября 2021
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Происшествия В России
Глава МЧС Евгений Зиничев (2021) | Фото: kremlin.ru

Глава МЧС мог погибнуть не на учениях, а во время посещения водопада

Глава МЧС Евгений Зиничев мог погибнуть не на учениях, а при посещении водопада в заповеднике.

РБК со ссылкой на источники сообщил, глава ведомства и оператор Александр Мельник погибли около 7 часов утра не в ходе учений под Норильском, а в нескольких сотнях километров оттуда — на территории заповедного плато Путорана, на водопаде Китабо-Орон (также известном как Большой Иркиндинский водопад).

Ранее в МЧС сообщили, что министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который работал на месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России.

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Теги: Евгений зиничев, мчс



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