08 Сентября 2021
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Политика За рубежом
афганистан (2007) | Фото: www.galizacig.com

Китай предоставит Афганистану помощь продовольствием и вакцинами на $30 млн

Китай предоставит Афганистану срочную помощь в виде продовольствия, зимних товаров, вакцин и медикаментов на сумму почти $31 млн.

"В соответствии с потребностями афганского народа Китай принял решение срочно предоставить продовольствие, зимние товары, вакцины и лекарства на общую сумму 200 миллионов юаней", - цитирует РИА Новости министра иностранных дел КНР Ван И.

После того, как в Афганистане будут созданы безопасные условия, Китай готов помочь и в реализации проектов, улучшающих условия жизни людей. Также Пекин готов вложиться в мирное восстановление и экономическое развитие страны.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР приветствует новость о формировании в Афганистане правительства. "Это положило конец беззаконию в Афганистане, которое продолжалось более трех недель, а также является необходимым шагом на пути к восстановлению порядка в стране и послевоенной реконструкции," – приводит слова представителя МИД "Синьхуа".

"Китай придерживается политики невмешательства во внутренние дела Афганистана, уважает его суверенную независимость и территориальную целостность, а также поддерживает афганский народ в выборе пути развития, соответствующего его национальным условиям", - добавил Ван Вэньбинь.

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Теги: китай, помощь, афганистан



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