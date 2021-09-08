08 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

На Южном Урале признаны необоснованными жалоб на аукционы по дорожной разметке на 1,6 млрд рублей

Челябинское УФАС признало необоснованными жалобы на аукционы на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения с начальной стоимостью 1,6 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Проведение трех аукционов может быть продолжено. нарушений законодательства о контрактной системе не установлено.

Напомним, в УФАС поступила жалоба от компании из Москвы ДК "НОРД" на действия заказчика при проведении аукционов. Заявитель считал, что региональный миндортранс установил требования к гарантийным срокам, противоречащие требованиям нормативных документов и законодательству о контрактной системе.

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Теги: аукцион, контракт, УФАС, жалоба,



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