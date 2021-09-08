Собянин предложил ограничения для "отмороженных" автомобилистов, шумящих по ночам

Сергей Собянин внес в Мосгордуму поправки, призванные обуздать граждан, шумящих по ночам под окнами горожан. Мэр отметил, что проблема знакома многим: "отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на мотоциклах и машинах без глушителей и с громкой музыкой".

"Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец", - написал градоначальник в своем блоге.

Он предлагает запретить использование транспортных средств с модифицированными глушителями, если они нарушают покой и тишину в ночное время, в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5000 руб.

"Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху. Владелец спорткара с 400 "лошадками" под капотом заплатит уже 10000 рублей. Для мотоциклов "прогрессивный" штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.", - рассказывает Собянин.

Штрафы предлагается выписывать в автоматическом режиме с помощью видео- и фотокамер с шумомерами.

Автомобили и мотоциклы с модифицированными глушителями будут задерживать и отправлять на штрафстоянку – до возвращения глушителя в штатный режим.

"Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам", - заключил Собянин.