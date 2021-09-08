"Погиб как герой": губернатор Моор выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона выразили соболезнования в связи с гибелью руководителя МЧС России Евгения Зиничева, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Моор отметил помощь Зиничева региону во время летних лесных пожаров.

"В это тяжелейшее лето, когда из-за небывалой засухи в тюменских лесах был объявлен режим ЧС, Евгений Николаевич оказывал огромную, всестороннюю помощь нашему региону. Он был настоящим офицером. И погиб как герой, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Губернатор и правительство Тюменской области приносят искренние соболезнования родным, близким, друзьям Евгения Николаевича Зиничева и всему коллективу МЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Тот работал на месте проведения межведомственных учений по линии МЧС, чтобы выбрать площадку для съемок своего нового фильма.

Находясь на обрыве, Мельник оступился и сорвался со скалы в воду. Зиничев бросился за ним, но сам при этом получил травму. Спасти никого из них не удалось.