Иноагенты могут быть наблюдателями или аккредитованными журналистами на выборах - ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова разъяснила порядок работы иноагентов на выборах в Госдуму. По ее словам, "иноагенты не поражены в правах и могут быть наблюдателями или аккредитованными на выборах журналистами".

"Граждане Российской Федерации, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами РФ. Однако представлять при этом они могут только назначившего их субъекта: кандидата, политическую партию или общественную палату, а реализовывать свои права наблюдателей – только в интересах назначивших их субъектов, а не в интересах организации, выполняющей функции иностранного агента", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.

СМИ-иноагенты могут аккредитоваться и освещать избирательную кампанию "при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов". "Соблюдение этих принципов – общее требование законодательства, действующее в отношении всех СМИ", - добавила Памфилова.

На этом же заседании Памфилова объявила о продлении аккредитации всех СМИ для работы на избирательных участках до 10 сентября: "Те, кто по каким-либо объективным причинам не смог воспользоваться возможностью аккредитоваться, теперь могут это сделать. Мы ждем на участках журналистов, которые будут честно, исходя из журналистского профессионализма, освещать ход голосования".

Элла Памфилова также отметила, что отозвать аккредитацию, выданную ЦИК России, может только ЦИК, нижестоящая комиссия не имеет таких полномочий.