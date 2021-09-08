08 Сентября 2021
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суд молоток (2013) | Фото:

Бывший руководитель ЗИДа не смог добиться перевода в колонию-поселение

Мотовилихинский районный суд отказал бывшему депутату краевого заксобрания и исполнительному директору машзавода им. Дзержинского Егору Заворохину в переводе из колонии общего режима в колонию-поселение, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Заворохин в 2021 уже подавал ходатайства о переводе из колонии общего режима в колонию-поселение, однако Мотовилихинский суд их отклонял. Последнее решение районный суд вынес 7 июля. Это постановление и пытался обжаловать осужденный.

Напомним, в июне 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода. Осужденный отбывает наказание в ФКУ ИК-29 ГУФСИН по Пермскому краю, которая расположена в Перми, на ул. Соликамской, 246.

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Теги: Егор Заворохин, колония поселение, ЗИД, суд



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