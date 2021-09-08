08 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер провел совещание с представителями аграрной отрасли в связи с почвенной засухой (2020) | Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Южноуральские аграрии, пострадавшие от засухи, получат 500 млн рублей

В Челябинской области на поддержку аграриев, пострадавших от засухи, направят 500 млн рублей. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Средства пойдут на компенсацию части затрат по приобретению семян и кормов. Также губернатор обратился к Правительству РФ с просьбой пролонгировать на один год кредиты сельхозтоваропроизводителей. Деньги были взяты на проведение посевной кампании в этом году.

2021 год оказался сложным для аграриев из-за почвенной и атмосферной засухи. В 11 районах были введены режимы ЧС. При этом планируется, что в регионе будет собрано 1 млн 100 тыс. тонн зерновых.

Добавим, что в целом на поддержку отрасли с начала года было направлено 1 млрд 475 млн рублей.

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Теги: аграрии, засуха, Алексей Текслер,



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