08 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Обученные Великобританией и США афганские солдаты воюют на стороне талибов, - The Times

Военнослужащие бывшей афганской армии, которых обучали британские и американские специалисты, присоединяются к отрядам движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в ВС Великобритании.

Как указывают источники издания, на последних фотографиях бойцов "Талибана" можно увидеть характерную для стран НАТО технику удержания автоматического оружия. Указательный палец стрелка распрямлен и находится вне пределов спусковой скобы, что предотвращает возможность случайного выстрела.

По словам источника, талибы держат свои AK-47 "случайным образом".

Официального подтверждения тому, что афганские солдаты воюют на стороне талибов, нет. Однако предполагается, что военные перешли на сторону боевиков после поражения повстанцев в Панджшерской долине.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "Талибан" благодаря американцам сейчас вооружен лучше, чем армия Украины. Например, талибам досталось более ста переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Шойгу видит угрозу в огромном количестве оружия, оказавшегося в руках талибов.

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший подсчитал, что талибам досталось от военных США военного оборудования и оружия на 85 млрд долларов. Такую же сумму недавно называл его отец.

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Теги: афганские военные, талибы, афганистан



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