08 Сентября 2021
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День набережной в Перми, Олег Газманов (2017) | Фото: facebook.com

Екатеринбург заказал Олега Газманова на День учителя 

Ярко отметить День учителя в Екатеринбурге педагогам поможет Олег Газманов, которого городские власти позвали для участия в праздничной программе. Согласно информации о закупке, на звезду собираются потратить 2,9 млн руб.

Инициатором лота выступил екатеринбургский Дворец молодежи, где с 12.00 до 15.00 и состоится концерт. 5 октября Газманов должен исполнить минимум 15 песен и выступать не менее 90 минут.

Напомним, что уже 1 сентября на Среднем Урале произошел инцидент, поставивший карьеру молодого учителя под вопрос. Педагог Александр Алексеев проспал День знаний и не явился на праздник к своему классу. В итоге детей пришлось передать другому учителю, а над Алексеевым нависла угроза увольнения из школы.

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Теги: газманов, день учителя, екатеринбург



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