08 Сентября 2021
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Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

"Он не раз помогал Свердловской области": Куйвашев принес соболезнования о гибели Зиничева

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выразил свои соболезнования в связи с гибелью руководителя МЧС России Евгения Зиничева.

Как сообщалось, Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Тот работал на месте проведения межведомственных учений по линии МЧС, чтобы выбрать площадку для съемок своего нового фильма.

Находясь на обрыве, Мельник оступился и сорвался со скалы в воду. Зиничев бросился за ним, но сам при этом получил травму. Спасти никого из них не удалось.

Глава МЧС Евгений Зиничев(2021)|Фото: kremlin.ru

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор отметил, что глава МЧС был "сильным, мужественным человеком, истинным патриотом Отчества".

"На протяжении последних лет мы тесно взаимодействовали с Евгением Николаевичем по многим вопросам стратегической важности, он не раз оказывал Свердловской области помощь в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Уральцы всегда могли положиться на высокий профессионализм, оперативность и смелость кадрового состава МЧС под его началом. Скорблю вместе с родными, близкими и коллегами Евгения Николаевича Зиничева. Светлая ему память", - добавил Евгений Куйвашев.

Исполнять обязанности руководителя МЧС РФ будет первый замглавы ведомства, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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Теги: Куйвашев, соболезнования, гибель, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 08.09.2021 16:03 Мск "Погиб как герой": губернатор Моор выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

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Ранее 08.09.2021 12:42 Мск Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений


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