"Он не раз помогал Свердловской области": Куйвашев принес соболезнования о гибели Зиничева

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выразил свои соболезнования в связи с гибелью руководителя МЧС России Евгения Зиничева.

Как сообщалось, Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Тот работал на месте проведения межведомственных учений по линии МЧС, чтобы выбрать площадку для съемок своего нового фильма.

Находясь на обрыве, Мельник оступился и сорвался со скалы в воду. Зиничев бросился за ним, но сам при этом получил травму. Спасти никого из них не удалось.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор отметил, что глава МЧС был "сильным, мужественным человеком, истинным патриотом Отчества".

"На протяжении последних лет мы тесно взаимодействовали с Евгением Николаевичем по многим вопросам стратегической важности, он не раз оказывал Свердловской области помощь в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Уральцы всегда могли положиться на высокий профессионализм, оперативность и смелость кадрового состава МЧС под его началом. Скорблю вместе с родными, близкими и коллегами Евгения Николаевича Зиничева. Светлая ему память", - добавил Евгений Куйвашев.

Исполнять обязанности руководителя МЧС РФ будет первый замглавы ведомства, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.