08 Сентября 2021
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Экономика В России
Тина Канделаки, Матч-ТВ (2015) | Фото: gidlady.ru

Канделаки назначили заместителем гендиректора "Газпром-медиа"

Тина Канделаки покидает пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ". Она будет заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа" и займется развитием субхолдинга "Матч", а также будет курировать развлекательные телеканалы: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!".
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Сама Канделаки, которая значилась продюсером "Матч ТВ" с основания канала, полагает, что под ее руководством проект многого добился.

"Те задачи, которые мы ставили перед собой год назад, сегодня уже практически исполнены. Но впереди еще целый список больших и амбициозных целей, к которым мы вместе будем двигаться. Это и запуск информационного агентства "Матч+", и запуск ток-шоу, Итогов недели, внедрение новых технологий для Олимпиады в Пекине и тем более для чемпионата мира по футболу в Катаре", - написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она добавила, что канал самоокупаем и технически оторвался от конкурентов, став лидером индустрии.

Работу Канделаки в качестве генпродюсера "Матч ТВ" много критиковали. В первую очередь – за контент и качество журналистской работы редакции. Также ряд критиков упрекал медиа-менеджера за то, что своим косметическим брендом и нарядами она увлечена куда сильнее, чем развитием канала (по крайней мере, такое впечатление всегда создавали соцсети Канделаки).

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Теги: газпром-медиа, тина канделаки, матч тв



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