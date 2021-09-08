В Перми завтра вскроют капсулу времени и отправят новое послание будущему поколению

Завтра в Перми на территории Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета по адресу ул. Сибирская, 24 состоится вскрытие капсулы времени "Грядущему поколению", сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

Капсула была заложена в 1996 году. На мероприятии будут присутствовать участники этого события. Капсулу вскроют, содержание послания зачитают вслух.

После этого студенты и преподаватели вуза оставят новое послание "Грядущему поколению" в 2046 год.

Добавим, что Пермский государственный гуманитарный педагогический университет в этом году отмечает столетний юбилей.