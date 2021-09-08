08 Сентября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Прикамье подростка, убившего свою семью, отправили на принудительное лечение

Октябрьский районный суд отправил подростка, убившего свою семью, на принудительное лечение. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

О замене уголовного наказания принудительной госпитализацией в специализированной больнице ходатайствовала прокуратура после того, как судебно-психиатрическая экспертиза признала подростка невменяемым.

Судебные заседания проходили в закрытом для СМИ режиме.

Напомним, по предварительной информации, подросток сперва расправился со своей матерью, много раз ударив ее топором по голове. После этого убил отца и свою сестру, которая вернулась домой с занятий в школе искусств. После этого школьник переодел отца в свою одежду и, изуродовав до неузнаваемости его лицо, сбежал в Екатеринбург, где поселился в одном из хостелов. Изначально подозрения в убийстве пали на отца семейства, однако после экспертизы было установлено, что тот находится среди жертв. После задержания подросток признался в содеянном.

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Теги: убийство, подросток, экспертиза, отец, сын, подозреваемый, жертва, принудительное лечение



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