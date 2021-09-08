Кудрин предложил готовиться к неопределенности

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что "нестандартный" пандемийный кризис несет большее число рисков и неопределенностей, чем все предыдущие экономические спады.

"Кризис еще не завершился. Хотя многие страны выходят на докризисный уровень ВВП, авиаперевозки, например, восстановились только на 50%, прямые иностранные инвестиции рухнули на 40%, сейчас говорить о том, что мы вышли из кризиса – сложно. Этот кризис действует не так, как обычный. Когда власти останавливают целые регионы, даже успешные предприятия не могут работать, рвутся цепочки поставок. В этом смысле кризис не носит очищающего характера всех обычных кризисов. Мы должны быть готовыми к большей неопределенности", - заявил Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.

Между тем, глава российского правительства Михаил Мишустин, тоже выступивший на форуме, полагает, что переломный момент в кризисе уде пройден.

"Мы смягчили влияние пандемии без ущерба устойчивости бюджета. Нам удалось сформировать устойчивую экономическую среду, - похвастался премьер-министр. - К концу августа объем бюджетных поступлений примерно на треть увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже в июне объем ВВП достиг допандемического уровня. Темп роста ВВП существенно превышает тот уровень, который мы в прошлом году осторожно закладывали".