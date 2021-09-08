08 Сентября 2021
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Экономика В России
Алексей Кудрин, ПМЭФ-2017 (2018) | Фото: Стоян Васев/фотохост-агентство ТАСС, forumspb.tassphoto.com

Кудрин предложил готовиться к неопределенности

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что "нестандартный" пандемийный кризис несет большее число рисков и неопределенностей, чем все предыдущие экономические спады.

"Кризис еще не завершился. Хотя многие страны выходят на докризисный уровень ВВП, авиаперевозки, например, восстановились только на 50%, прямые иностранные инвестиции рухнули на 40%, сейчас говорить о том, что мы вышли из кризиса – сложно. Этот кризис действует не так, как обычный. Когда власти останавливают целые регионы, даже успешные предприятия не могут работать, рвутся цепочки поставок. В этом смысле кризис не носит очищающего характера всех обычных кризисов. Мы должны быть готовыми к большей неопределенности", - заявил Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.

Между тем, глава российского правительства Михаил Мишустин, тоже выступивший на форуме, полагает, что переломный момент в кризисе уде пройден.

"Мы смягчили влияние пандемии без ущерба устойчивости бюджета. Нам удалось сформировать устойчивую экономическую среду, - похвастался премьер-министр. - К концу августа объем бюджетных поступлений примерно на треть увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже в июне объем ВВП достиг допандемического уровня. Темп роста ВВП существенно превышает тот уровень, который мы в прошлом году осторожно закладывали".

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Теги: алексей кудрин, кризис, неопределенность, михаил мишустин



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