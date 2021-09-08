В Ногинске после взрыва в жилом доме пять человек не выходят на связь

Пять жителей дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, не выходят на связь. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, найдены тела двух погибших. Пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии.

Источник РИА Новости уточнил, что одной из жертв взрыва стал начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев.

Хлопок газовоздушной смеси в многоэтажке произошел в 06:55 мск. ЧП случилось в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва повреждено 24 квартиры. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, газ, включенный для обогрева квартиры, мог стать причиной взрыва.

Семьи погибших получат 1 млн рублей компенсации, 500 тыс. рублей выплатят пострадавшим в тяжелой степени, 300 тыс. - средней, а пострадавшие в легкой степени получат 100 тыс. рублей.