08 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
озеро Тургояк (2016) | Фото: Накануне.RU

Начальник центра ГИМС в Челябинской области получил представление после пожара на катамаране на озере Тургояк

Начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области получил представление прокурора после пожара на катамаране на озере Тургояк. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок.

Напомним, инцидент произошел 6 августа на озере Тургояк. Во время прогулки на катамаране, в котором находилось семь пассажиров, аккумулятор, расположенный по правому борту вышел из строя. В результате две женщины и ребенок 10 лет получили ожоги тела. В отношении владельца катамарана возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде запрета совершения определенных действий, в числе которых запрещено управление маломерными моторными судами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что должностные лица Миасского инспекторского отделения центра ГИМС не в полном объеме выполняли полномочия по надзору за маломерными судами. В результате они не смогли своевременно пресечь действия судоводителя по эксплуатации маломерного судна с нарушением действующего законодательства. Прокуратура потребовала устранить нарушения.

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Теги: Тургояк, катамаран, уголовное дело, проверка,



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