Губернатор Югры и министр энергетики России запустили строительство газопровода

В Нефтеюганском районе Югры торжественно начали строительство газопровода – отвода "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск". В церемонии сварки первого шва приняли участие министр энергетики России Николай Шульгинов, глава комитета Госдумы по энергетике, депутат от Югры Павел Завальный, губернатор автономии Наталья Комарова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сначала гостям презентовали сам объект. Его реализуют в два этапа (окончание первого - 2022 г., второго - 2024 г.). Потом состоялось награждение различных работников "Газпром трансгаз Сургут". Потом прошла сварка первого шва нового газопровода. К 2024 г. "голубое топливо" будут иметь жители Нефтеюганска, района и Пыть-Яха.

"Уже к 2022 газ получат 12 тыс. жителей города из 39 тыс. Спасибо "Газпрому" и губернатору", - сказал Накануне.RU присутствовавший на мероприятии мэр Пыть-Яха Александр Морозов.