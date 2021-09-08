08 Сентября 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Газопровод – отвод &quot;КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры и министр энергетики России запустили строительство газопровода

В Нефтеюганском районе Югры торжественно начали строительство газопровода – отвода "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск". В церемонии сварки первого шва приняли участие министр энергетики России Николай Шульгинов, глава комитета Госдумы по энергетике, депутат от Югры Павел Завальный, губернатор автономии Наталья Комарова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Газопровод – отвод "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск"(2021)|Фото: Накануне.RU

Сначала гостям презентовали сам объект. Его реализуют в два этапа (окончание первого - 2022 г., второго - 2024 г.). Потом состоялось награждение различных работников "Газпром трансгаз Сургут". Потом прошла сварка первого шва нового газопровода. К 2024 г. "голубое топливо" будут иметь жители Нефтеюганска, района и Пыть-Яха.

Газопровод – отвод "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск", Наталья Комарова(2021)|Фото: Накануне.RU

"Уже к 2022 газ получат 12 тыс. жителей города из 39 тыс. Спасибо "Газпрому" и губернатору", - сказал Накануне.RU присутствовавший на мероприятии мэр Пыть-Яха Александр Морозов.

Газопровод – отвод "КС Южно-Балыкская – Нефтеюганск"(2021)|Фото: Накануне.RU

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