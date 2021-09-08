Россия, не принявшая решение по "зеленой экономике", уже сильно опаздывает - Кудрин

Россия, которая до сих пор не определилась с датой перехода на "зеленую экономику", уже сильно отстала от стран, которые приняли решение, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он считает, что наша страна может опоздать к "делёжке" пирога новых энергетических технологий.

"Мир уже принял политические решения и ушел от научных споров. Если ЕС и США приняли решение о переходе на углеродную нейтральность, то они перейдут. Россия еще не приняла решение – мы уже сильно опаздываем. Мир откажется от тех технологий, которые сейчас используются в энергетике. Мы должны будем сократить экспорт углеводородов от 60 до 70%. И структурный вызов перед Россией связан с тем, что мир сейчас делит пирог новых технологий", - заявил Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.

С ним не согласен глава Минфина Антон Силуанов. "У нас еще есть лет десять для перестройки нашей экономики. Для компаний это время для перенацеливания своего бизнеса. А для государства, получающего треть доходов от углеводородов, - перестроить свои планы и инвестпрограммы на национальные цели, создание новых производств. Тогда у нас появится новый сектор экономики", - полагает министр.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников вообще пока склонен считать "энергетический переход" теорией без цифр. "Обсуждение напоминает меню в ресторане без цен. Никто не говорит, сколько это будет стоить и кому придется заплатить. Форсирование темы может вызвать дополнительную мировую инфляцию: это серьезная перестройка инвестиций, удорожание энергетики и т.д.", - заявил Решетников.