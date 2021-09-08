Россия, не принявшая решение по "зеленой экономике", уже сильно опаздывает - Кудрин

08 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Алексей Кудрин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Россия, не принявшая решение по "зеленой экономике", уже сильно опаздывает - Кудрин

Россия, которая до сих пор не определилась с датой перехода на "зеленую экономику", уже сильно отстала от стран, которые приняли решение, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он считает, что наша страна может опоздать к "делёжке" пирога новых энергетических технологий.

"Мир уже принял политические решения и ушел от научных споров. Если ЕС и США приняли решение о переходе на углеродную нейтральность, то они перейдут. Россия еще не приняла решение – мы уже сильно опаздываем. Мир откажется от тех технологий, которые сейчас используются в энергетике. Мы должны будем сократить экспорт углеводородов от 60 до 70%. И структурный вызов перед Россией связан с тем, что мир сейчас делит пирог новых технологий", - заявил Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме.  

С ним не согласен глава Минфина Антон Силуанов. "У нас еще есть лет десять для перестройки нашей экономики. Для компаний это время для перенацеливания своего бизнеса. А для государства, получающего треть доходов от углеводородов, - перестроить свои планы и инвестпрограммы на национальные цели, создание новых производств. Тогда у нас появится новый сектор экономики", - полагает министр.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников вообще пока склонен считать "энергетический переход" теорией без цифр. "Обсуждение напоминает меню в ресторане без цен. Никто не говорит, сколько это будет стоить и кому придется заплатить. Форсирование темы может вызвать дополнительную мировую инфляцию: это серьезная перестройка инвестиций, удорожание энергетики и т.д.", - заявил Решетников.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: алексей кудрин, энергетический переход, зеленая экономика, максим решетников, антон силуанов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети