Энергетики "Россети Урал" приступили к решению проблемы жителей поселка Становая Березовского городского округа

В преддверии осенне-зимнего максимума нагрузок специалисты электросетевой компании приступили к строительству линий электропередачи для осуществления технологического присоединения части жителей поселка Становая, где уже много лет наблюдаются серьезные проблемы с качеством электроснабжения.



Жилой район "Становлянка" представляет собой земельные участки рядом с поселком Становая, подготовленные под строительство жилых домов. Согласно проекту, на участке предусматривается строительство 670 домов для 1 600 жителей. Жилые дома на территории "Становлянки" подключены к электрическим сетям 0,4 кВ, которые принадлежат физическому лицу. Электросетевая инфраструктура строилась на этой территории с 2011 года силами различных собственников земель. В данный момент частные электрические сети охватывают практически всю территорию поселка.



Прошлой зимой уровень напряжения в ряде домов жилого района "Становлянка" не поднимался выше 130 вольт. Помещения, где живут люди, почти не отапливались. Чтобы не замерзнуть, жителям приходилось на собственные деньги устанавливать дома твердотопливные котлы, а незапланированное переустройство систем отопления домов выливалось в колоссальные затраты.



Многие жители "Становлянки" были вынуждены перейти на печное отопление, так как собственник инфраструктуры не осуществлял должного обслуживания сетевой инфраструктуры и не проводил необходимую реконструкцию сетей, необходимую при росте нагрузки, вызванной строительством новых домов. Жители писали жалобы в различные инстанции и направили заявки на технологическое присоединения в компанию "Россети Урал", чтобы получить надежное электроснабжение от сетей филиала "Свердловэнерго" и перестать зависеть от действий и бездействий частных владельцев линий электропередачи коттеджного поселка.



На протяжении нескольких лет энергетики компании "Россети Урал" вели переговоры с собственниками земель и инфраструктуры жилого района "Становлянка", чтобы провести сети по частной территории. Однако собственники уклонялись от конструктивного диалога и препятствовали прохождению линий электропередачи электросетевой компании, выставляя требования то по выкупу у них электрических сетей "Становлянки" по необоснованной цене и препятствуя цивилизованному решению проблемы. Любые действия электросетевой компании, направленные на урегулирование вопроса в интересах жителей, игнорировались собственниками.



В 2021 году конфликтная ситуация достигла своего пика, и существующие проблемы были вынесены жителями на уровень властей Свердловской области, региональной прокуратуры и иных контролирующих органов. Жители обратились за защитой своих прав к энергетикам компании "Россети Урал" и гарантирующему поставщику.



Специалисты компании "Россети Урал" при взаимодействии с администрацией Березовского городского округа приступили к решению этого проблемного вопроса, несмотря на продолжающееся отсутствие реакции со стороны частных лиц, владеющих землями и сетевой инфраструктурой.



Сегодня энергетики компании "Россети Урал" начали строительство электрических сетей в поселке Становлянка. Параллельно идет оформление сервитута. Энергетики и власти Берёзовского городского округа вынуждены оперативно решать указанные вопросы, чтобы к началу октября, когда установятся отрицательные температуры, у населения был нормальный уровень напряжения в сети для отопления жилых домов. Власти городского округа и энергетики действуют в интересах почти 40 семей-владельцев жилых домов этого поселка, зная о возможности столкнутся с активным противодействием.



Как отмечают в компании "Россети Урал", социальная ответственность электросетевой компании гораздо важнее частных экономических интересов. Блок безопасности и юридический блок электросетевой компании готовы предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить жителей и решить их проблемы в самый короткий срок.