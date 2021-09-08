В Прикамье кандидат в заксобрание от "Единой России" может сняться с выборов

Бывший министр промышленности Пермского края, исполнительный директор ассоциации "Лесопромышленники Прикамья" Дмитрий Дробинин отказался от участия в выборах в заксобрание от "Единой России", об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, рассмотреть заявление кандидата должны сегодня вечером.

В избиркоме пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Дробинин избирается по округу №25. В случае его ухода останется пять претендентов. Это действующий депутат заксобрания Андрей Бурдин - избирается от партии "Яблоко", бывший вице-спикер заксобрания Евгений Вязников - от партии "Справедливая Россия – За правду", самовыдвиженец - советник генерального директора "УРАЛХИМ" по спорту и молодежной политике Радмир Габдуллин, самозанятый Николай Гилев - от КПРФ и гендиректор "Комфорт-Нытва" Александр Гилев - от ЛДПР.