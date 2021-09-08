08 Сентября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

В Прикамье кандидат в заксобрание от "Единой России" может сняться с выборов

Бывший министр промышленности Пермского края, исполнительный директор ассоциации "Лесопромышленники Прикамья" Дмитрий Дробинин отказался от участия в выборах в заксобрание от "Единой России", об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, рассмотреть заявление кандидата должны сегодня вечером.

В избиркоме пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Дробинин избирается по округу №25. В случае его ухода останется пять претендентов. Это действующий депутат заксобрания Андрей Бурдин - избирается от партии "Яблоко", бывший вице-спикер заксобрания Евгений Вязников - от партии "Справедливая Россия – За правду", самовыдвиженец - советник генерального директора "УРАЛХИМ" по спорту и молодежной политике Радмир Габдуллин, самозанятый Николай Гилев - от КПРФ и гендиректор "Комфорт-Нытва" Александр Гилев - от ЛДПР.

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Теги: Дмитрий Дробинин, выборы, единая россия



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