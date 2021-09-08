В екатеринбургском суде допрашивают представителей церкви по делу бывшего схиигумена Сергия

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга начался опрос стороны обвинения по делу бывшего схиигумена Сергия. Одновременно с этим процесс идёт и в Измайловском районном суде Москвы. В обоих случаях судебный процесс закрыли от СМИ.

Сегодня в Екатеринбургский суд пришли представители церкви в качестве свидетелей, однако с журналистами разговаривать они отказываются. Только один из них на правах анонимности сообщил представителям средств массовой информации о том, что его просто позвали в суд, не разъяснив общей ситуации. Он также рассказал что был лично знаком с бывшим схиигуменом, однако кроме того, что в его храме было больше прихожан, чем в других, ничего не замечал.

На судебном процессе также присутствовал протоиерей Максим Меняйло, в качестве представителя екатеринбургской епархии. Он также решил не давать каких-либо комментариев, сообщив, что епархия может предоставить официальный комментарий позднее и только по запросу.