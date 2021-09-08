08 Сентября 2021
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Алексей Цыденов врио главы Бурятии (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

"Сюрприз, ё-маё": глава Бурятии "подцепил" ковид, несмотря на двойную вакцинацию

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о положительном тесте на COVID-19. Запись в своем Instagram-блоге он подписал как "Сюрприз, ё-маё".

"Добрый день, уважаемые земляки! Ну, или не очень добрый. У меня сюрприз – ковид подхватил, хотя и дважды вакцинирован. Ну, опять же, как ковид: тест показал, что ковид есть, самочувствие – нос немножко гундит, а так нормально. Тестируюсь постоянно, поскольку с людьми общаюсь. Последний раз 2 сентября тестировался – было отрицательно, значит, за этот промежуток где-то успел подхватить", - рассказал Цыденов в своем видеообращении.

Он добавил, что все равно рекомендует всем вакцинироваться, иначе болезнь может пройти гораздо тяжелее, чем у него.

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Теги: алексей цыденов, коронавирус, вакцинация



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