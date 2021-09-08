Глава МЧС погиб, спасая кинорежиссера Мельника

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, Мельник работал на месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России.

Телеграм-каналы пишут, что режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок для своего нового фильма.

Как сообщалось, Мельник оступился и сорвался со скалы в воду. Зиничев бросился за ним, но сам получил травму. За пострадавшими выслали вертолет, но спасти их не удалось.

Мельник - российский кинорежиссер и сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, обладатель премии "Ника".

Исполнять обязанности главы МЧС РФ будет первый замглавы ведомства, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, сообщил источник "Интерфакса".

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