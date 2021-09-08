Бизнесу действительно выгоднее продавать на экспорт – Решетников

На Московском финансовом форуме сегодня обсуждалась тема жадности российского бизнеса, предпочитающего поднимать цены и продавать на экспорт на волне выгодной мировой конъюнктуры.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников полагает, что текущий кризис "испытывает наши основы". Он фактически другими словами выразил недавнюю мысль совладельца "Северстали" Алексея Мордашова о том, что жадность для бизнесмена – это хорошо.

"Вопрос о ценностях. Мы – рыночная экономика? Бизнесу действительно выгоднее продавать на экспорт. Это вопросы к нам. Наши госконтракты оказались не гибкими", - посыпает голову пеплом Решетников.

Он наиболее осторожно из всех представителей финансового блока правительства высказывается о возможном взыскании сверхприбылей с бизнеса: "Экономика восстанавливается, допдоходы поступают, и часть из них должна быть направлена на компенсацию подорожавших строек. Надо отрегулировать наше законодательство под такие колебания, в последующее время такие колебания вполне вероятны. На пике сверхцен сверхрентабельность мы должны стимулировать направлять на развитие и инвестиции или часть направлять в бюджет. Этот кризис испытывает наши основы", - полагает Решетников.

Он также считает нормальным, что при выходе из кризиса государства берет на себя бремя лидерства в области инвестиций. При этом министр полагает, что бизнес точно может инвестировать больше, чем сейчас, но для этого нужна донастройка законодательства.