08 Сентября 2021
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Экономика В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Индекс непродовольственных товаров в августе догнал и перегнал инфляцию продуктов - Минэкомразвития

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников констатировал продолжающиеся проблемы с удержанием инфляции в рамках прогнозов.

"В августе, к сожалению, индекс непродовольственных товаров догнал и перегнал инфляцию в продовольственном секторе. Это реакция мировой экономики, и этот процесс не закончен. Возобновился рост цен на пшеницу и подсолнечное масло, и это подстегивается разными оценками урожая в разных регионах мира", - прокомментировал Решетников ситуацию, выступая на Московском финансовом форуме.

Министр полагает, что бюджет должен брать на себя демпфирующие функции, например, когда происходит резкий рост стоимости строек, иначе бизнес продолжит напрягаться непредсказуемостью принимаемых мер: "Мы ориентировались, что пошлины будут временные, а сейчас мы предложим постоянные инструменты, в том числе налоговые. Бюджет должен брать на себя основную демпфирующую функцию, компенсировать подорожание строек, например, надо из бюджета. Легких решений в борьбе с инфляцией нет. Бизнес очень обеспокоен уровнем предсказуемости и прогнозируемости принимаемых мер".  

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Теги: инфляция, рост цен, минэкономразвития, максим решетников



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