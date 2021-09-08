08 Сентября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
самолет, пассажиры (2019) | Фото: Накануне.RU

В "Уральских авиалиниях" объяснили, почему ребенку с ДЦП не разрешили взять кресло в самолет

В авиакомпании "Уральские авиалинии" дали комментарий по ситуации с ребенком с ДЦП, которого не пустили на рейс "Симферополь - Екатеринбург" с особым креслом.

Ранее сообщалось, что у 10-летнего мальчика тяжелая степень ДЦП, из-за чего ему необходимо специальное позиционное кресло, которое позволяет комфортно сидеть на неприспособленных для таких людей креслах и стульях. Однако старший бортпроводник "Уральских авиалиний" не позволил пронести его в самолет. В итоге матери пришлось три часа держать своего сына-инвалида на коленях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, по результатам внутренней проверки было установлено, что мать ребенка заказала услугу специального сопровождения его до воздушного судна, но не уведомила перевозчика, что сыну необходимо специальное сиденье для перевозки детей с ДЦП, которое устанавливается на штатное кресло в самолете. В компании предполагают, что женщина не знала о необходимости данного дополнительного уведомления: информация есть на сайте "Уральских авиалиний", но найти ее самостоятельно не так просто.

екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии(2018)|Фото: Накануне.ru

"Сиденье, которое является составной частью коляски мальчика с ДЦП, - это несертифицированное производителем самолетов устройство. Оно не отвечает необходимым требованиям безопасности и не имеет специальных креплений к штатному креслу и ремню на самолете. Размещение подобного устройства категорически запрещено. Тем не менее, пассажиры не были сняты с рейса, перелет из Симферополя в Екатеринбург ими был совершен", - заявили в авиакомпании.

Там выразили сожаление, что произошла такая ситуация, и пообещали принять ряд мер для упрощения способа подачи заявки на перевозку пассажиров с особенными устройствами.

"Каждый такой запрос мы будем рассматривать в индивидуальном порядке и согласовывать возможность перевозки с производителем ВС и инспекцией по безопасности полетов", - добавили в "Уральских авиалиниях".

Напомним, что по факту инцидента началась и прокурорская проверка.

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Теги: кресло, ребенок, самолет



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Ранее 08.09.2021 08:05 Мск "Уральские авиалинии" не пустили на рейс ребенка с ДЦП со специальным креслом


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