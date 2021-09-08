08 Сентября 2021
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Политика В России
Александр Лукашенко, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Путин не обсуждает с Лукашенко вопрос признания Крыма, - Песков

В ходе визита Александра Лукашенко в Москву Владимир Путин не будет требовать от него признания Крыма, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, так вопрос не ставится", - сказал официальный представитель Кремля, добавив, что Путин эту тему никогда не затрагивает.

По словам Пескова, "это суверенное дело любого государства - желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает", передает "МК".

Напомним, ранее на вопрос о том, когда Белоруссия признает Крым российским, Лукашенко заявил: когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию. При этом лидер Белоруссии подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его "многое связывает", например, Будапештский меморандум.

В Госдуме указали на то, что Лукашенко ушел от прямого ответа на вопрос о статусе полуострова.

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Теги: владимир путин, александр лукашенко, крым



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