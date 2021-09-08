08 Сентября 2021
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ковпак лев игоревич депутат законодательного собрания свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

Депутат Гориславцев не сумел снять Ковпака с выборов через суд

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от "Единой России" Андрей Гориславцев не сумел добиться снятия Льва Ковпака с предстоящих выборов депутатов Госдумы РФ.
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Напомним, на этот раз Гориславцев решил баллотироваться в новый созыв от "Справедливой России". Он обратился с заявлением в суд об исключении Ковпака из федерального списка кандидатов от "ЕР".

Рассмотрение иска состоялось сегодня в Свердловском областном суде. По мнению истца, в период предвыборной кампании Ковпак якобы неоднократно занимался подкупом избирателей, ассоциируя собственное имя с брендом сети магазинов "Кировский", которую основал его отец.

Сегодня было вынесено решение по иску. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, в удовлетворении требований Гориславцева отказано.

Напомним, ранее со Льва Ковпака, его отца Игоря Ковпака и супруги депутата потребовали долг в сумме более 1 млрд руб.

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Теги: Ковпак, Гориславцев, выборы, суд



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Ранее 08.09.2021 09:35 Мск Ковпака по суду пытаются снять с выборов за предполагаемый "подкуп избирателей"


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