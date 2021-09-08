Депутат Гориславцев не сумел снять Ковпака с выборов через суд

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от "Единой России" Андрей Гориславцев не сумел добиться снятия Льва Ковпака с предстоящих выборов депутатов Госдумы РФ.

Напомним, на этот раз Гориславцев решил баллотироваться в новый созыв от "Справедливой России". Он обратился с заявлением в суд об исключении Ковпака из федерального списка кандидатов от "ЕР".

Рассмотрение иска состоялось сегодня в Свердловском областном суде. По мнению истца, в период предвыборной кампании Ковпак якобы неоднократно занимался подкупом избирателей, ассоциируя собственное имя с брендом сети магазинов "Кировский", которую основал его отец.

Сегодня было вынесено решение по иску. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, в удовлетворении требований Гориславцева отказано.

Напомним, ранее со Льва Ковпака, его отца Игоря Ковпака и супруги депутата потребовали долг в сумме более 1 млрд руб.

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