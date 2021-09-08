Инвестиции пойдут в укрупненные регионы и большие города – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин считает неправильной структуру инвестиций в России. По его мнению, государство пытается направить свои и частные инвестиции в промышленность, которая просто не готова принять такой объем, "нет проектов". Тогда как экономика развитых стран уже давно ориентирует инвестиции на сектор услуг.

"Мы пытаемся все инвестиции запихать в промышленность – она просто не принимает столько. А во всем мире экономика изменилась, инвестируют в услуги. В Германии 70% экономики – это услуги. А услуги – они для населения, они там, где высока концентрация людей. В больших городах инвестиции не прекращаются. Удивляться нечему. По накатанной, в сырьевой экономике инвестиции уже расти не будут. Надо создавать объективную почву: укрупнение регионов, создание крупных городов, создание инфраструктуры", - заявил Собянин на Московском финансовом форуме.

Советник президента России Максим Орешкин отметил, что частные инвестиции в Москву пришли после того, как государство осуществило в этом мегаполисе беспрецедентные инвестиции в инфраструктуру. "Когда по всей стране будут такие же инвестиции в инфраструктуру, тогда будут и частные инвестиции расти", - полагает Орешкин.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин полагает, что госинвестиции "задавили" рынок, и государству стоит попридержать создание госкорпораций: "У нас что ни проблема – мы создаем новую госкорпорацию. Они перекрыли уже все площадки в стране. Надо сократить сегодня госсектор, дать больше свободы частному. Это фактор, влияющий на объем частных инвестиций".