08 Сентября 2021
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Сергей Собянин (2020) | Фото: kremlin.ru

Сырьевые компании не будут направлять сверхприбыли в другие сектора, это утопия - Собянин

Российские сырьевые, добывающие компании не готовы инвестировать свои сверхдоходы в другие, в том числе развивающиеся сектора экономики, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Он полагает, что единственное, во что такие компании готовы будут вложиться – повышение уровня переработки сырья. Но и этого просто так не добиться – нужно стимулировать увеличение переработки налоговыми инструментами.

"Важно не только прибыль направлять в другие сектора – они не будут направлять, они не понимают, это утопия. Надо увеличивать переделы, стимулировать поставлять (на экспорт) глубоко переработанную продукцию. И это надо стимулировать налогами. Это и должно создать поток инвестиций в глубокую переработку. Надо гордиться тем, что у нас сырьевая страна. А стыдиться надо того, что мы экспортируем это сырье, а не переработанную продукцию", - заявил Собянин, выступая на Московском финансовом форуме.

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Теги: экспорт, сырьевая экономика, сверхприбыль, сергей собянин



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