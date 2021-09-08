Сырьевые компании не будут направлять сверхприбыли в другие сектора, это утопия - Собянин

Российские сырьевые, добывающие компании не готовы инвестировать свои сверхдоходы в другие, в том числе развивающиеся сектора экономики, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Он полагает, что единственное, во что такие компании готовы будут вложиться – повышение уровня переработки сырья. Но и этого просто так не добиться – нужно стимулировать увеличение переработки налоговыми инструментами.

"Важно не только прибыль направлять в другие сектора – они не будут направлять, они не понимают, это утопия. Надо увеличивать переделы, стимулировать поставлять (на экспорт) глубоко переработанную продукцию. И это надо стимулировать налогами. Это и должно создать поток инвестиций в глубокую переработку. Надо гордиться тем, что у нас сырьевая страна. А стыдиться надо того, что мы экспортируем это сырье, а не переработанную продукцию", - заявил Собянин, выступая на Московском финансовом форуме.