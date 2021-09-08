"Газпром нефть" и НЛМК намерены совместно развивать низкоуглеродную энергетику

Компании "Газпром нефть" и НЛМК заключили меморандум о сотрудничестве в сфере производства и применения водорода, а также улавливания и хранения СО2. Партнеры проработают варианты использования водорода в металлургическом производстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нефтяной компании.

В настоящий момент водород производится с использованием нефти, газа и угля, при этом в атмосферу попадает углекислый газ. Компании рассмотрят возможности более экологичного производства. Сейчас "Газпром нефть" производит более 100 тыс. тонн водорода на своих площадках и планирует нарастить объем до 250 тыс. тонн в год к 2024 году.

"Сокращение углеродного следа — комплексная задача национального и глобального масштаба. Решить ее можно только объединив усилия компаний из различных отраслей. Обмен опытом позволяет создавать новые подходы по развитию водородной энергетики, а также улавливанию и утилизации CO2. В своей работе мы уже применяем технологии, сокращающие эмиссию углерода, и готовы делиться ими с партнерами", — прокомментировал заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

В компании уже используют технологии для создания замкнутого цикла улавливания и закачки углекислого газа в нефтяные залежи. Это решение применяют с 2015 года на месторождении Русанда компании NIS, совместного предприятия "Газпром нефти" и Республики Сербия.

Также в рамках подписанного меморандума "Газпром нефть" и НЛМК совместно займутся технологиями транспортировки и хранения водорода.

"Мы рады сотрудничеству в области декарбонизации с нашим партнером "Газпром нефть": совместные усилия по развитию водородной энергетики, улавливанию и утилизации CO2 ускорят внедрение новых технологий для снижения воздействия на климат", — добавил вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.

Ранее "Газпром нефть" подписала аналогичные соглашения с "Северсталью" и ЕВРАЗом.