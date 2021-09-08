На Южном Урале сотрудника управляющей компании наказали за травму ребенка на детской площадке

В Бакале сотрудника управляющей организации привлекли к дисциплинарной ответственности за травму ребенка на детской площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

1 июня на детской площадке во дворе многоквартирного дома девочка получила травму, ударившись об острую грань сиденья качели, которые раскачивал другой ребенок. Девочке причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе прокурорской проверки был установлено, что качели не соответствуют предъявляемым требованиям безопасности, поскольку имеют выступающие элементы оборудования, опора качелей сварена из металлических уголков, острые грани которых также выступают.

Уполномоченному управляющему ООО "Центральное" внесено представление об устранении нарушений закона. Нарушения устранены, качели демонтированы, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.