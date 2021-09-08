США не смогут вечно продолжать мягкую бюджетную политику - Силуанов

Россия не будет в числе стран, до последнего пытающихся держать свою бюджетную политику мягкой (то есть с высокими расходами государства). Монетарные власти страны видят в этом один негатив: растет инфляция, темпы роста экономики замедляются.

Министр финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума пошутил, что "если в бюджете есть деньги, есть и готовность их потратить". Но потом уже серьезно продолжил: "Экономический закон не обманешь. Нельзя постоянно печатать деньги и не платить за это. За высокую инфляцию платят граждане, те, которые не имеют высоких доходов. Большая часть стран уже начала сворачивать мягкость бюджетной политики. США еще продолжает такой курс, но вечно так продолжаться не будет".

"Вот посмотрите, Канада: самый большой бюджетный импульс, в полтора раза вырос бюджет в прошлом году. Результат – инфляция, снижение темпов роста более 5,5%. Такая же ситуация в Бразилии. В Китае бюджет прирос менее чем на 3%, экономика выросла больше чем на 5,5%. Турция: разогнали инфляцию – 19%, на четверть лира упала. Все это нужно дозировано, просчитано, взвешено. Мы старались очень взвешено подходить к бюджетным тратам. Сейчас мы выходим на нормальный уровень бюджета", - говорит министр.