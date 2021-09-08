Экспортеры должны поделиться допдоходами от роста цен – Силуанов

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что российские сырьевые экспортеры, получающие сверхприбыли из-за роста мировых цен, должны поделиться. А поступившие в бюджет дополнительные доходы надо направить на помощь малоимущим и в новые отрасли экономики.

"Цены выросли – на сырье, на продовольствие. Но ведь Россия является одним из крупнейших экспортеров. Нам необходимо контролировать рост цен для граждан, чтобы инфляция не выбивалась, поэтому применяются ограничительные меры. Но те экспортеры, которые получили дополнительные доходы от повышения цен, должны поделиться. Эти деньги надо направить на поддержку граждан, тех людей, которые страдают от инфляции. 700 млрд руб. сейчас дополнительно направляются на поддержку населения (в виде выплат) – это деньги из допдоходов. Мы получили их в том числе за счет роста цен на мировых рынках", - отметил Силуанов на Московском финансовом форуме.

"Много говорят о дополнительных прибылях металлургов. Это не пустой звук. Денежные потоки у них в два-три раза выше, чем инвестиции. Им не надо вкладывать. У них трактор работает на карьере и собирает эту руду. Куда им еще вкладывать? В электронику? В зеленую энергетику? Огромные рентные доходы уходят в дивиденды. Вот на что важно посмотреть. Если компании пользуются рентами и ценовыми поступлениями дополнительными, нужно справедливо распределить эту ренту. Надо помочь компаниям в новой экономике, новым секторам рискованным", - полагает министр.