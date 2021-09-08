Вместе с Зиничевым погиб оператор, которого он пытался спасти

Стали известны подробности смерти главы МЧС Евгения Зиничева. Как передает пресс-служба ведомства, министр погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в Норильске. Зиничев находился там на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны.

Помимо Зиничева, погиб еще один человек - оператор из съемочной группы RT.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале сообщила, что Зиничев с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Зиничев прыгнул за ним и разбился о камень. "Погиб как спасатель. Земля пухом", - написала Симоньян.

Пострадавших экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, не долетев до больницы.

Президенту России Владимиру Путину доложено о гибели Зиничева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.