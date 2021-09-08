08 Сентября 2021
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Автомобильная заправочная станция (2021) | Фото: Накануне.RU

Сургутский завод по стабилизации конденсата нормализовал работу после пожара на ямальском заводе

Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) нормализировал свою работу после пожара на заводе в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на "Газпром переработку".

"Работа Сургутского ЗСК в целом нормализована. В частности, согласно суточным планам, в полном объеме ведется производство автомобильных бензинов Аи-95 и Аи-92, сжиженных углеводородных газов", - сообщила компания в ответ на запрос.

Как сообщало Накануне.RU, пожар на ямальском заводе произошел 5 августа, около пяти часов утра по местному времени. Локализовать огонь удалось в 12.09, а полностью справиться – только к 8.00 6 августа. Из-за ЧП на предприятии была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата. Завод расположен недалеко от Нового Уренгоя и является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым - Пур - Тазовского региона. Также европейский газотранспортный оператор "Gascade" сообщил, что более, чем в два раза упал уровень прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа". Цена на "голубое топливо" в Европе из-за пожара выросла.

Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) возобновил загрузку производственных мощностей с 8 августа.

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Теги: Сургутский ЗСК, завод, Газпром переработка,



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