08 Сентября 2021
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Общество Приволжский ФО
прививка шприц врач (2011) | Фото: www.realitatea.net

Суд в Марий Эл отклонил иск предпринимателя об отмене обязательной вакцинации: суть решения

Городской суд Йошкар-Олы отклонил иск местного предпринимателя Андрея Смышляева, который требовал отменить постановление главного санитарного врача в Марий Эл "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям". Об этом сообщает "Коммерсант".
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Смышляев отмечает в иске, что, согласно федеральному законодательству, граждане имеют право на отказ от прививок, а работодатель не вправе выведывать эту врачебную тайну.

Юристы Роспотребнадзора настаивали, что постановление вынесено в пределах компетенции главного санитарного врача и не противоречит федеральному законодательству.

Смышляев пообещал обжаловать решение городского суда в Верховном Суде РФ.

Издание допустило неточность в толковании решения суда. Суть решения в том, что постановление санврача не противоречит законодательству, поскольку там говорится так: "Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям..." То есть речь о том, что работодатель должен обеспечить работникам эту возможность, а не заставить их вакцинироваться. И в этом смысле санврач вполне может это требовать.

А вот требования отстранять от работы тех, кто не сделал себе укол, в постановлении нет. Это просто продавливается властями, и поэтому придраться к санврачам нельзя. Именно это и постановил суд.

Что касается обязанности организаций обязать вакцинироваться своих сотрудников, то ранее в Перми суд постановил, что такой обязанности у них нет. Поэтому иск Смышляева, возможно, просто неточно составлен.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок. Он содержится в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825.

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Теги: вакцинация



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