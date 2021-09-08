Песков: Обсуждение поправок в закон об иноагентах будет возможно при новом составе Госдумы

В Кремле заявили, что готовы начать экспертное обсуждение предложений СМИ об изменении законодательства об иноагентах после парламентских выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока об этом говорить рано.

"Вы знаете, что должен еще парламент сформироваться, и комиссии, и так далее", - цитирует его "Интерфакс".

"Да, мы видим конструктивные предложения, но насколько они реализуемы - да, будем обсуждать с экспертами", - добавил Песков.

Ранее ряд российских СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину, а также к экс-премьер-министру Медведеву, директору ФСБ Бортникову, генпрокурору Краснову, главе СК Бастрыкину и ряду высокопоставленных чиновников требованием отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях и не препятствовать работе независимой прессы.

Песков назвал обращение СМИ "достаточно эмоциональным". По его словам, там содержатся требования, Кремль не согласен с риторикой в нем.