08 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
Евгения Майорова (2019) | Фото: vk.com/alexeytexler.official

Челябинский детский омбудсмен выступила за отмену моратория на смертную казнь для педофилов

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова выступила за отмену моратория на смертную казнь для педофилов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Да, детей нужно учить правилам поведения, но эти уроды хитрее, их извращённое сознание знает, как обмануть детей! Я не понимаю, почему у нас в стране нет жёстких мер к таким преступлениям?! Люди, которые их совершают не нормальные и тюрьма их не исправит! А значит это бомба замедленного действия, которая рванет", - считает омбудсмен.

По мнению Евгений Майоровой, если в стране не будет кардинальных изменений в отношении людей, совершивших тяжкие преступления в отношении детей, то они будут продолжаться.

Напомним, 6 сентября в Киселевске две 10-летние девочки не вернулись из школы. В результате поисков следователи вышли на видеозапись из магазина, где взрослый мужчина покупает девочкам сладости, а потом уходит с ними в неизвестном направлении. Одним из подозреваемых стал 41-летний Виктор Пестерников. В 2019 году мужчина освободился из колонии после 10 лет – он сидел за "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". Позже Пестерников был задержан, он признался, что изнасиловал и задушил девочек. Также он показал место, где было совершено преступление. Тела пропавших детей нашли в одном из заброшенных домов.

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Теги: смертная казнь, педофил, дети,



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