Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений

Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев.

Это произошло во время учений в Норильске. Как сообщают местные СМИ, чиновник сорвался со скалы.

В МЧС подтвердили смерть руководителя. Там уточнили, что он погиб, спасая жизнь человека.

Масштабные учения "Безопасная Арктика" начались вчера сразу в семи регионах арктической зоны. На них отрабатывают все потенциально возможные сценарии аварий и пожаров на разных объектах. Старт им дал лично глава МЧС.

Зиничев был назначен на должность министра в 2018 году. 18 августа 2021 года ему исполнилось 55 лет.