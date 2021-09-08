08 Сентября 2021
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Происшествия В России
Глава МЧС Евгений Зиничев (2021) | Фото: kremlin.ru

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений

Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев.

Это произошло во время учений в Норильске. Как сообщают местные СМИ, чиновник сорвался со скалы.

В МЧС подтвердили смерть руководителя. Там уточнили, что он погиб, спасая жизнь человека.

Масштабные учения "Безопасная Арктика" начались вчера сразу в семи регионах арктической зоны. На них отрабатывают все потенциально возможные сценарии аварий и пожаров на разных объектах. Старт им дал лично глава МЧС.

Зиничев был назначен на должность министра в 2018 году. 18 августа 2021 года ему исполнилось 55 лет.

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Теги: Евгений Зиничев, учения



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Развитие сюжета:

Ранее 08.09.2021 13:01 Мск Вместе с Зиничевым погиб оператор, которого он пытался спасти


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