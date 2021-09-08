08 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан активист незарегистрированной "Другой России Э.В. Лимонова"

В Екатеринбурге к активисту незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Максиму Каменскому прямо в колледж пришли сотрудники Центра Э (по борьбе с экстремизмом, - прим. ред.). Об этом сегодня сообщили представители партии в соцсетях.
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"Его задержали. Сейчас Максим не выходит на связь", - говорится в сообщении.

Вчера Каменского хотели видеть силовики по поводу "использования запрещенной символики" - партийного флага на акции. В организации отметили, что ни в каких запрещенных списках он не числится.

Ранее сообщалось, что акция, о которой идет речь, была посвящена проблеме русского населения в Казахстане.

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Теги: активист, задержание, Екатеринбург



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Ранее 07.09.2021 19:46 Мск Активистов уральской ячейки "Другой России Э. В. Лимонова" вызвали в Центр "Э"


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