В Екатеринбурге задержан активист незарегистрированной "Другой России Э.В. Лимонова"

В Екатеринбурге к активисту незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Максиму Каменскому прямо в колледж пришли сотрудники Центра Э (по борьбе с экстремизмом, - прим. ред.). Об этом сегодня сообщили представители партии в соцсетях.

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"Его задержали. Сейчас Максим не выходит на связь", - говорится в сообщении.

Вчера Каменского хотели видеть силовики по поводу "использования запрещенной символики" - партийного флага на акции. В организации отметили, что ни в каких запрещенных списках он не числится.

Ранее сообщалось, что акция, о которой идет речь, была посвящена проблеме русского населения в Казахстане.