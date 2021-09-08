СМИ: 12 из 14 партий, идущих на выборы в Госдуму, против обязательной ковид-вакцинации

08 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
выборы 2021 (2021) | Фото: mestnievesti.ru

СМИ: 12 из 14 партий, идущих на выборы в Госдуму, против обязательной ковид-вакцинации

12 из 14 партий, участвующих в предвыборной гонке, против обязательной вакцинации от коронавируса и проголосуют против, если такой законопроект внесут в Госдуму. Об этом пишет РБК, который опросил лидеров всех партий.
Читайте также:

Отмечается, что только КПРФ и Российская партия свободы и справедливости (РПСС) могут поддержать обязательную вакцинацию, но при ряде условий. КПРФ готова на это, если власти не будут оказывать давление на людей, которым прививка противопоказана (непонятной остается позиция по тем, которые просто не хотят делать себе укол). Глава РПСС Максим Шевченко сказал, что главное условие - чтобы государство гарантировало гражданам возможность пройти диагностику за счет ОМС, чтобы понять, как прививка отразится на их здоровье. Судя по всему, он не рассматривает право граждан отказаться от укола.

Представители оставшихся 12 партий высказались против обязательной вакцинации.

Напомним, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок, но перед вторым чтением его сняли с рассмотрения, так как в нем не была прописана добровольность вакцинаци.

Хотя почти все партии против, значение имеет позиция нескольких, которые пройдут в парламент. И первостепенное значение имеет результат "Единой России". По мнению экономиста Михаила Делягина, если "Единая Россия" снова получит конституционное большинство, то власти, вероятно, запустят принудительную вакцинацию всех, включая детей. Если же партия не одержит убедительной победы, то вопрос отдадут на откуп регионам, как сейчас.

В настоящее время в половине регионов главные санврачи издали постановления об обязательной вакцинации большинства работающих вопреки Постановлению Правительства РФ от 15.07.1999 №825, которое содержит исчерпывающий список работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: выборы в Госдуму, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети