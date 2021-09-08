СМИ: 12 из 14 партий, идущих на выборы в Госдуму, против обязательной ковид-вакцинации

12 из 14 партий, участвующих в предвыборной гонке, против обязательной вакцинации от коронавируса и проголосуют против, если такой законопроект внесут в Госдуму. Об этом пишет РБК, который опросил лидеров всех партий.

Отмечается, что только КПРФ и Российская партия свободы и справедливости (РПСС) могут поддержать обязательную вакцинацию, но при ряде условий. КПРФ готова на это, если власти не будут оказывать давление на людей, которым прививка противопоказана (непонятной остается позиция по тем, которые просто не хотят делать себе укол). Глава РПСС Максим Шевченко сказал, что главное условие - чтобы государство гарантировало гражданам возможность пройти диагностику за счет ОМС, чтобы понять, как прививка отразится на их здоровье. Судя по всему, он не рассматривает право граждан отказаться от укола.

Представители оставшихся 12 партий высказались против обязательной вакцинации.

Напомним, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок, но перед вторым чтением его сняли с рассмотрения, так как в нем не была прописана добровольность вакцинаци.

Хотя почти все партии против, значение имеет позиция нескольких, которые пройдут в парламент. И первостепенное значение имеет результат "Единой России". По мнению экономиста Михаила Делягина, если "Единая Россия" снова получит конституционное большинство, то власти, вероятно, запустят принудительную вакцинацию всех, включая детей. Если же партия не одержит убедительной победы, то вопрос отдадут на откуп регионам, как сейчас.

В настоящее время в половине регионов главные санврачи издали постановления об обязательной вакцинации большинства работающих вопреки Постановлению Правительства РФ от 15.07.1999 №825, которое содержит исчерпывающий список работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок.