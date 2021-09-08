Включенный для обогрева газ мог стать причиной взрыва в Ногинске

Газ, включенный для обогрева квартиры, мог стать причиной взрыва в подмосковном Ногинске, сообщает ТАСС.

По словам источника, отопления в доме еще нет, жители включили плиту. Огонь погас, газ заполнил помещение и сдетонировал, когда утром зажгли свет.

В горадминистрации сообщили, что последняя плановая проверка газового оборудования в доме проводилась в конце мая, нарушений не выявлено.

По последним данным, погиб один человек (ранее сообщалось о двух погибших), пострадали 14, в том числе двое детей. Шестеро госпитализированы. Еще три человека могут находиться под завалами.

Хлопок газовоздушной смеси в многоэтажке произошел в 06:55 мск. ЧП случилось в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва повреждено 24 квартиры. Обрушилась часть внешней стены и перекрытия.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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