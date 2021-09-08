После стрельбы в подъезде дома в Екатеринбурге возбуждено два уголовных дела

Следственный комитет начал работу по уголовным делам об инциденте со стрельбой в подъезде дома в Екатеринбурге.

Ранее было возбуждено дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Его расследованием занимались полицейские, но сейчас принял к своему производству СКР.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 3 сентября в подъезде дома по проспекту Седова: пьяный сотрудник частного охранного предприятия произвел несколько выстрелов из ружья в непосредственной близости от своих соседей - мужчины, его сожительницы и сына-инвалида. Лишь благодаря активному сопротивлению со стороны хозяина жилища и подоспевшего на помощь прохожего трагических последствий удалось избежать.

С учетом этого СКР возбуждено еще одно дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Сейчас по нему допрашиваются свидетели, проводится комплекс экспертиз, в том числе судебная психиатрическая в отношении главного фигуранта.

Ранее инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как уточнили в ведомстве, расследование находится на его контроле.