08 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2020) | Фото: Накануне.RU

После стрельбы в подъезде дома в Екатеринбурге возбуждено два уголовных дела

Следственный комитет начал работу по уголовным делам об инциденте со стрельбой в подъезде дома в Екатеринбурге.
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Ранее было возбуждено дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Его расследованием занимались полицейские, но сейчас принял к своему производству СКР.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 3 сентября в подъезде дома по проспекту Седова: пьяный сотрудник частного охранного предприятия произвел несколько выстрелов из ружья в непосредственной близости от своих соседей - мужчины, его сожительницы и сына-инвалида. Лишь благодаря активному сопротивлению со стороны хозяина жилища и подоспевшего на помощь прохожего трагических последствий удалось избежать.

С учетом этого СКР возбуждено еще одно дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Сейчас по нему допрашиваются свидетели, проводится комплекс экспертиз, в том числе судебная психиатрическая в отношении главного фигуранта.

Ранее инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как уточнили в ведомстве, расследование находится на его контроле.

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Теги: стрельба, подъезд, СКР, Екатеринбург



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Ранее 08.09.2021 04:09 Мск Бастрыкин заинтересовался нападением жителя Екатеринбурга на семью с ребенком-инвалидом


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