08 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Взрыв газа на ул. Индустрии, 57/2 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Жильцы дома на Уралмаше, где прогремел взрыв, заявили, что у них никогда не было проблем с газом

Жильцы подъезда дома на Уралмаше, где сегодня днём произошел хлопок газа, рассказали корреспонденту Накануне.RU, что в доме никогда не было проблем с газом. Все как один утверждают, что происшествие для них стало полной неожиданностью.

Жительница квартиры, расположенной на одной лестничной площадке с той, где произошёл взрыв, рассказала, что знала мать пострадавшего, и отзывается о ней, как о хорошей женщине. О самом же 33-летнем пострадавшем, которого с ожогами увезли в реанимацию, жители дома и подъезда отзываются как о спокойном и не конфликтном парне, хотя и не исключают, что он мог злоупотреблять запрещенными препаратами.

взрыв газа на Уралмаше(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили представители управляющей компании, из-за взрыва лифт и газоснабжение перекрыли на неопределенный срок, однако пообещали включить их уже сегодня.

О том, из-за чего мог произойти хлопок газа, когда последний раз проводилась проверка газоснабжения и за чей счёт будет производиться ремонт в подъезде, в УК не сообщили.

полиция, взрыв газа на Уралмаше(2021)|Фото: Накануне.RU

Осколки подъездных стёкол, часть которых попала на припаркованные у дома машины и территорию возле подъездов, уже убрали. Жильцов дома также уже запустили в квартиры.

взрыв газа на Уралмаше(2021)|Фото: Накануне.RU

Сотрудники управляющей компании начали вставлять стекла в окна в подъезде.

взрыв газа на Уралмаше(2021)|Фото: Накануне.RU

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